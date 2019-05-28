Ученые из Финляндии доказали наличие бактерий из полости рта в тромбах сосудов мозга, вызвавших ишемические инсульты.

Исследователи из Университета Тампере в Финляндии установили, что тромбы в мозге пациентов с инсультами содержат ДНК патогенов из полости рта. Речь идёт о аспиратах из тромбов, которые радиологи извлекали из организма пациентов с инсультом при оказании неотложной помощи

Эти образцы были изучены за счёт умножения бактериальной ДНК. Анализы показали, что 79% аспиратов содержат ДНК от бактерий, попавших сюда из полости рта.

Данное исследование является частью проекта Университета Тампере, который в течение десяти лет изучает воздействие бактериальных инфекций на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Ранее ученые доказали, что те же самые одонтогенные бактерии присутствуют в стенозах коронарных артерий внезапно умерших людей, в аспиратах тромбов и артериальной крови у жертв инфаркта миокарда, при разрыве аневризмы головного мозга и в аспиратах пациентов с тромбозом артерий и вен нижней части ног.

Тромбоз артерий мозга вызывает 87% всех инсультов, и тромбы зарождаются при стенозах сонной артерии, откуда потом путешествуют к мозгу, вызывая нарушение его кровоснабжения. Результаты показали наличие большего количества ДНК простейших бактерий полости рта стрептококк вириданс в тромбах мозга по сравнению с обычными анализами крови тех же пациентов.