Всеобщая диспансеризация и профилактический осмотр выявят общий уровень здоровья россиян в течение двух лет.

Согласно размещенному на портале правовой информации приказу министерства здравоохранения, с 28 мая в России в силу вступают новые правила обязательного медицинского страхования, которые, в частности, усиливают профилактическое направление в работе поликлиник.

Так, в ближайшие два года в России будет проведена диспансеризация и профилактический осмотр, которые позволят установить базовый уровень здоровья граждан. По результатам обследования для каждого жителя будет определена группа здоровья. Если у кого-то во время диспансеризации будет выявлено хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля врача, человека поместят под диспансерное наблюдение. Новые правила предусматривают также, что обследовать таких пациентов будут регулярно, раз-два в год или чаще.

Кроме того, новые правила предполагают, что страховые компании теперь должны работать с обращениями и жалобами граждан, помогать им в случае возникновения спорных ситуаций, а также при возникновении у пациента сомнений в качестве проведенного обследования и лечения страховые представители могут назначить экспертизу полученного лечения.