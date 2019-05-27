Электроэнцефалограмма может использоваться для диагностики болезни Паркинсона, как показало исследование.

В настоящее время болезнь Паркинсона диагностируют по предположению врача, который на основе таких характерных симптомов, как тремор конечностей и скованность при движениях, может поставить подобный диагноз. Однако электроэнцефалограмма может стать гораздо более надёжной и эффективной разновидностью диагностики, как полагают ученые из университетов Калифорнии в Сан-Диего и Орегона.

Они подчеркивают, что диагноз на основе только суждений врача, не подкрепленный никакими объективными анализами, является в высшей степени субъективным и ненадежным. Тем более что тремор и прочие симптомы могут проявляться и при ряде других заболеваний, которые требуют совершенно другого лечения.

Электроэнцефалограмма фиксирует электрическую активность мозга за счет небольших сенсоров, присоединяющихся к коже головы. К сожалению, предыдущие попытки использовать ЭЭГ для диагностики болезни Паркинсона не приводили к желаемым результатам. Ученые считают, что это было связано с большим вниманием к так называемым синусоидальным волнам мозга, которые специально фильтруют, чтобы они выглядели более округлыми.

Новое исследование показало, что угол и острота мозговых волн — это те самые ключевые характеристики, по которым можно диагностировать болезнь Паркинсона. Ученые выявили возможную связь между болезнью и остротой волн мозга. Методику опробовали на 15 пациентах с болезнью Паркинсона и 16 здоровых людях, и она показала очень высокую результативность.