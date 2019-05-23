Продуктивность работы женщин в офисе зависит от температуры воздуха в помещении, как показало исследование.

Ученые из Университета Южной Калифорнии в ходе экспериментов выяснили, что женщины демонстрируют большую продуктивность, если температура воздуха в помещении увеличивается. В частности, при производстве в уме арифметических подсчетов женщины давали на 9% больше точных ответов, если температура повышалась на пять градусов. В противоположность этому мужчины демонстрировали максимальную продуктивность в том случае, если температура воздуха снижалась на пять градусов.

Давно подмечено, что представительницы слабого пола чаще мёрзнут в офисах, а представители сильного — чаще чувствуют жару. И вот теперь исследователи доказали, что повышение температуры не только согревает женщин, но и повышает производительность их труда. Эти выводы были сделаны в ходе экспериментов с участием 500 добровольцев. Все они находились в помещении, температура воздуха в котором изменялась от +16° С до +33° С.

Сами ученые объясняют результаты экспериментов тем, что мозг человека показывает более впечатляющую работу, если организм не отвлекается на теплую или холодную температуру. Однако мужчинам более комфортно в прохладной атмосфере, а женщинам — в тёплой.