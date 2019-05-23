Исследование показало, что наличие биполярного расстройства в семь раз повышает риск развития болезни Паркинсона.

Ученые из Тайваня наблюдали за 56 тысячами человек с биполярным расстройством и ещё за около 226 тысяч людей, которые этого расстройства не имели. Если в первой группе болезнь Паркинсона проявилась у 0,7% человек, то во второй — всего лишь у 0,1 %. Результаты исследования показывают, что вероятность развития болезни Паркинсона у жертв биполярного расстройства выше в семь раз.

При этом сами авторы исследования точно не знают, почему данное расстройство настроения увеличивает риск развития болезни Паркинсона. Можно предположить, что виной этому какие-то патологические изменения в мозге, отмечающиеся при биполярном расстройстве, вроде воспалительных процессов или нарушений связей между клетками мозга. Свою роль может играть также и наследственность.

Напомним, что биполярное расстройство относится к нарушениям настроения и является наиболее тяжёлой его разновидностью. Болезнь Паркинсона связана с резкой нехваткой выработки нейротрансмиттера дофамина мозгом. Заболевание характеризуется нарушениями подвижности, тремором конечностей, плохой устойчивостью при движениях. Это неизлечимое расстройство, которое постоянно прогрессирует и приводит к инвалидности.