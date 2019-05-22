Депутаты считают, что упрощенная и прозрачная закупка лекарств снизит розничную цену на препараты.

Как рассказал «Парламентской газете» руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства о лекарствах, депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Фаррахов, парламентариям предстоит сформировать новый пакет поправок к закону «О госзакупках», который позволит сделать закупку лекарств проще и прозрачнее.

«Прозрачной — для того, чтобы максимально снизить, а в идеале — свести к нулю, любые злоупотребления, а простой — для достижения такого уровня конкуренции, чтобы лекарства поставляли те предприятия, кто готов получить минимальную прибыль и тем самым поспособствовать снижению рыночной цены», — сказал Фаррахов.

Он также подчеркнул, что упрощение закупок лекарств позволит снизить розничную цену на препараты.

«Граждане приобретают достаточно большой объем лекарств. И, конечно же, мы бы хотели, чтобы эти лекарства были доступнее по цене. Именно поэтому самая главная задача, стоящая перед нами в свете 44-ФЗ, — это добиваться максимальной прозрачности и максимального снижения стоимости препаратов», — приводит издание слова депутата.