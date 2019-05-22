Космические полеты могут повреждать суставы космонавтов, как показало исследование.

Ученые из госпиталя Генри Форда в США обнаружили ранние признаки разрушения хрящей у мышей, которые были отправлены на борту российского космического корабля в космос. Полученные данные позволяют предположить, что космические полеты большой продолжительностью оказывают разрушительное воздействие на суставы космонавтов. Это исследование стало еще одной работой в области изучения воздействия полётов в космос на скелетно-мышечную систему человека.

В космосе человек находится в состоянии невесомости, так что привычного давления на его организм не происходит. В результате кости, суставы и ткани не подвергаются специфическим нагрузкам, а значит, они могут атрофироваться. Исследование показало, что жизнь и работа в космосе приводит к многочисленным изменениям в теле человека, включая его иммунную систему, артериальное давление и даже форму глаз. Эти же изменения происходят и в отношении суставов.

Авторы исследования полагают, что деградация суставов вызвана нехваткой гравитации в космосе и у людей, которым приходится проводить большое количество времени в состоянии невесомости, со временем могут возникать существенные проблемы с суставами.