Назальный спрей быстрого действия может помочь в лечении депрессии, как показало исследование.

Спрей для носа с антидепрессантом может быть безопасным и эффективным методом лечения депрессии у пациентов, которые не отвечают на другие методики. Депрессия порой демонстрирует резистентность ко многим видам лечения, и её жертвы не могут добиться облегчения неприятных симптомов, несмотря на самые мощные лекарственные препараты. И вот исследование показало, что назальный спрей с эскетамином в комбинации с антидепрессантами для перорального приема является методом быстрого лечения для тех людей, которым не помогают никакие другие методики.

Самое удивительное в этом средстве лечения депрессии заключается в быстроте наступления положительного эффекта: он наблюдается уже в первые 24 часа после использования спрея. Отметим, что традиционные таблетки из категории антидепрессантов нужно принимать неделями, а иногда и месяцами для того, чтобы почувствовать хоть какой-то выраженный эффект. Новый механизм показывает, насколько перспективным является подход с использованием назальных спреев и как это важно для пациентов, демонстрирующих резистентность к другим средствам.

В исследовании приняли участие около 200 человек с депрессиями различной степени тяжести, которые не реагировали по крайней мере на два разных антидепрессанта. Их разделили на две группы. В одной уже действующее лечение комбинировали с назальным спреем и новым антидепрессантом, а в другой также использовали назальный спрей без всяких активных действующих веществ, то есть плацебо (пустышка). Эффект отмечался именно в первой группе.