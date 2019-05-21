Женщинам с обструктивным апноэ во сне чаще угрожает рак, как показало исследование.

Ученые из Университета Салоников в Греции выяснили, что наличие обструктивного апноэ во сне у женщин связано с более высоким риском рака, чем у мужчин. Эта связь особенно заметна среди представительниц прекрасного пола, которые имеют наиболее тяжелую форму апноэ. Напомним, что у жертв этого расстройства во сне происходит частичное или полное закрытие воздушных проходов, из-за чего прерывается дыхание, человек на несколько секунд просыпается, а затем снова погружается в сон. Хотя все эти пробуждения происходят неосознанно и люди их даже не распознают, утром они пробуждаются «разбитыми» и невыспавшимися.

Апноэ во сне связано с тяжелым храпом, а также повышенным риском целого ряда недугов. И вот теперь в этот список попали и злокачественные новообразования: оказалось, что женщины с апноэ чаще сталкиваются с опухолями, чем мужчины.

Наблюдения за 19 556 человеками, имеющими и не имеющими апноэ во сне, показали, что рак со временем был диагностирован у 2,8% женщин с этим расстройством и лишь у 1,78% мужчин. И хотя эта разница невелика, она признана статистически существенной.