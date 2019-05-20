Исследование показало, что физическая активность способна уменьшить риск смерти из-за болезней печени.

Сложно переоценить всю важность физической активности для самых разных аспектов человеческого здоровья. И вот теперь благодаря исследованию ученых из Гарвардской медшколы и Центральной больницы Массачусетса получены новые доказательства пользы спорта и активного образа жизни: выяснилось, что аэробные нагрузки и упражнения для мышц связаны с существенным снижением риска смерти из-за болезней печени.

Сегодня не существует строгих рекомендаций по оптимальному выбору физических нагрузок для профилактики смертности, связанной с циррозом. Исследование показало, что не только пешая ходьба, как разновидность аэробных нагрузок, но и упражнения для мышц, связанные с подъемом тяжестей, существенно снижают риск смертности из-за болезней печени.

Свои выводы учёные получили на основе наблюдений за 68 449 женщинами и 48 748 мужчинами, которые на момент начала исследования не имели никаких проблем с печенью. В отношении всех добровольцев собиралась информация об их уровне физической активности, включая разновидности физических нагрузок. Наблюдение продолжались с 1986 по 2012 годы.