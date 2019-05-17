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Ученые: зубные пасты из активированного угля приносят больше вреда, чем пользы

Здоровье
15:49, 17 мая 2019
Американские СМИ

Monika Skolimowska / Global Look Press
Monika Skolimowska / Global Look Press

Зубные пасты на основе активированного угля приносят больше вреда, чем пользы, как показало исследование.

Учёные из США выяснили, что ставшие очень модными зубные пасты чёрного цвета на основе активированного угля приносят полости рта человека больше вреда, чем пользы. Востребованность этого продукта объясняется мощной рекламой, а также некоторыми знаменитостями, которые активно продвигают зубные пасты в социальных сетях.

Авторы нынешнего исследования проанализировали весь имеющийся объем информации об эффективности и безопасности активированного угля и продуктов для отбеливания зубов на его основе. В общей сложности ими было выявлено и изучено 118 научных статей, описывающих результаты тех или иных исследований, а также многочисленные статьи и сообщения в интернете. Результаты показали, что большинство исследований не соответствует строгим научным критериям.

Три исследования сообщали о негативном воздействии подобных продуктов на здоровье полости рта, включая разрушение зубной эмали и кариес, а еще семь относились только к использованию активированного угля для гигиены полости рта. Что же касается информации о зубных пастах в интернете, то хвалебные утверждения по поводу их антибактериального, антивирусного, противогрибкового и детоксикационного воздействия оказались не основаны на серьёзных научных данных.

Напомним, что продукты на основе активированного угля не содержат фтора, который необходим для разрушения бактериальной пленки на зубах и предотвращения кариеса. Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона и Университета Манчестера назвали зубные пасты на основе активированного угля маркетинговой уловкой, бесполезной для здоровья человека.

Теги: Наука

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