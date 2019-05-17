Привычка спать днем поможет в борьбе с гипертонией

Привычка спать днем существенно снижает артериальное давление, как показало исследование.

Некоторые люди испытывают вину из-за своей привычки дремать в дневное время суток. Новое исследование показало, что винить себя им не в чем, поскольку дневной сон уменьшает риск инсульта и инфаркта. К такому выводу пришли эксперты из Американского колледжа кардиологии, который установили, что сон в дневное время уменьшает артериальное давление. Причем он делает это приблизительно в такой же пропорции, в какой этого позволяют добиться ограничения приема соли и алкоголя.

Выяснилось даже, что приём специфических лекарств, предназначенных для снижения артериального давления, уменьшает этот показатель всего лишь чуть более значительно, чем дневной сон.

В целом привычка спать днем позволяет снизить среднестатистические показатели артериального давления на 5 миллиметров ртутного столба. Отметим, что распространенные лекарства против гипертонии сбивают этот показатель в среднем на 7. Один эпизод дневного сна продолжительностью в 60 минут уменьшает артериальное давление на 3 мм рт ст в течение 24 часов.