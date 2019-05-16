Разгадывание кроссвордов и судоку в пожилом возрасте позволяет сделать ум более острым.

Пожилые люди, которые регулярно нагружают свой интеллект разгадыванием разного рода кроссвордов и пазлов с цифрами, имеют более острый ум, как показало наиболее крупное на сегодняшний день исследование по данному вопросу. Выяснилось, что чем более регулярно люди старше 50 прикасаются к кроссвордам и судоку, тем лучше функционирует их мозг. Учёные из Университета Экзетера и Королевского колледжа Лондона сделали этот вывод на основе наблюдений за более чем 19 тысячами добровольцев.

Отметим, что в науке до сих пор ведутся споры о том, оказывает ли любовь к сканвордам какое-либо влияние на защиту от таких неизлечимых возрастных расстройств, как старческое слабоумие. Ранее ученые доказали, что кроссворды и судоку укрепляют память. Впрочем, другие исследования приходили к выводу о том, что эти любимые многими россиянами головоломки не защищают дополнительно от всех видов деменции, включая и болезнь Альцгеймера.

И вот теперь ученые подсчитали, что регулярно разгадывающие сканворды пожилые люди имеют мозг, который на 10 лет «моложе» их паспортного возраста по уровню мыслительных процессов. Значит, эта привычка все-таки приносит значительную пользу.

При этом авторы исследования подчеркивают, что не могут утверждать о способности сканвордов защищать именно от старческого слабоумия, но подобное предположение сделать все-таки можно.