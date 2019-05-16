Расшарь #stand4her

В России стартует общероссийская миссия по профилактике рака груди — обучающие вечеринки «Розовый свет».

Организаторами девичников в регионах выступят представители Avon. Они получат стильные розовые боксы с инструкцией по самообследованию, фактами и рекомендациями в удобном формате инфографики, брендированными приглашениями, наклейками, подставками под кофе и другими коммуникационными материалами. Кроме того, пакеты с готовыми макетами и руководством по проведению таких вечеринок можно будет скачать на сайте проекта.

В результате все, кому эта тема небезразлична, смогут устраивать собственные праздники против рака в кругу подруг, родных и знакомых.

Инициатива реализуется в рамках международной платформы Avon #stand4her, которая направлена на всестороннюю поддержку женщин, и Миссии против рака груди при экспертном содействии Фонда профилактики рака.