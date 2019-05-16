Новое исследование позволило определить идеальное артериальное давления для пациентов с диабетом.

Многие диабетики знают о том, что снижение артериального давления — это один из основных их приоритетов в заботе о здоровье. Но до какого уровня необходимо производить это снижение? Новое исследование позволило определить показатель, который является идеальным, сводя к минимуму вероятность таких неприятных последствий повышенного артериального давления, как инфаркты, инсульты и смертность в целом.

420 миллионов человек в мире страдают от диабета второго типа, и до 80% из них имеют повышенное артериальное давление. Диабет усиливает проблемы, связанные с высоким давлением, из-за чего риск сердечно-сосудистых заболеваний вырастает. Новое исследование позволяет предположить, что диабетики должны стремиться к артериальному давлению в 130/80 или ниже. Если они сохраняют давление на подобных показателях, то риск инсультов, инфарктов и тому подобных осложнений, а также смертности снижается до минимума по сравнению с другими пациентами, имеющими диабет.

Отметим, что диабетики в два раза чаще умирают от сердечно-сосудистых болезней, чем население в целом. При этом риск первого инфаркта у пациента с диабетом остается на таком же уровне, как и у человека, который уже однажды этот инфаркт перенес. Именно поэтому контроль артериального давления считается одним из лучших способов защиты от связанной с диабетом смерти.