Минздрав предложил сделать доступнее диспансеризацию для страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями.

Об этом сообщает «Парламентская газета». Уточняется, что речь идет о несовершеннолетних учениках образовательных учреждений, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, связанными с факторами внутришкольной среды. Например, болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, системы кровообращения, эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ.

Предполагается, что ранняя постановка на диспансерный учет детей с такими болезнями позволит снизить вероятность хронизации заболеваний.