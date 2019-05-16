Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 17,5% россиян считают, что ВИЧ можно получить через комариный укус.

Соответствующее заявление Попова сделала в разговоре с журналистами в четверг, 16 мая, передает агентство «Москва». По ее словам, нынешней весной эксперты провели статистическую работу по изучению знаний россиян относительно ВИЧ и СПИДа.

«Оказалось, что 17,5% людей вне зависимости от возраста уверены, что ВИЧ можно заразиться через комариный укус, а 19% молодежи не знали, что внешне абсолютно здоровый человек может оказаться носителем ВИЧ-инфекции. Меньше половины знают о том, что вирус может передаваться от матери к ребенку во время беременности и при грудном вскармливании. У нас впереди еще много работы», — рассказала Попова.

При этом она отметила, что 92% людей в возрасте от 20 до 24 лет знают, что защищенный секс является способом профилактики болезни.