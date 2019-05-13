Минздрав сообщил, что число россиян, у которых диагностировали ВИЧ в конце 2018 года, достигло 900 тысяч.

Согласно данным Минздрава РФ, которые приводит «Интерфакс» к началу всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в 2018 году общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции у россиян составило 896 075. В министерстве отметили, что количество обследованных «ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается».

При этом глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что к апрелю текущего года в России выявили уже 1 007 тысяч зараженных ВИЧ.

Кроме того, по его словам, от 300 до 500 тысяч россиян с ВИЧ-положительным статусом даже не знают о своем диагнозе.