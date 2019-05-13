Исследование показало, что мигрень увеличивает риск развития осложнений во время беременности.

Датские ученые пришли к выводу о том, что мигрень связана с повышенным риском имеющей отношение к преэклампсии у матерей и их детей. В соответствии с полученными учеными данными, мигрень во время беременности может приводить к нежелательным последствиям для здоровья матери и ребенка, однако эффективное лечение мигрени снижает эти риски. К числу негативных последствий помимо высокого давления учёные относят дефицит массы тела ребёнка при рождении, респираторный дистресс-синдром, преждевременные роды, экстренное кесарево сечение и фебрильные судороги.

К счастью, исследование также показало, что правильно подобранные алгоритмы лечения мигрени позволяют снизить вероятность осложнений при беременности до среднестатистических, то есть до тех показателей, которые наблюдаются у женщин, не имеющих мигреней. Вот почему будущим мамам крайне важно обращаться к врачам при возникновении длительных и мучительных головных болей, чтобы получить квалифицированную помощь, защитив свое здоровье, а также организм малыша.

Кроме того, по результатам исследования можно с уверенностью сказать, что именно мигрень (а не ее лечение, включающее использование различных лекарств и терапевтических процедур) увеличивает вероятность развития осложнений во время беременности.