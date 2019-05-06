Исследование показало, что сон на боку снижает риск мертворождения у беременных.

Проведённое в Новой Зеландии исследование показало, что женщина, ожидающая ребенка, может более чем наполовину уменьшить риск мертворождения. Для этого в последние три месяца беременности ей необходимо спать на боку, а не на спине. Это достаточно масштабное исследование, также подтвердившее связь между угрозой мертворождения и сном на спине, которая существует у всех беременных во время последнего триместра.

В Новой Зеландии, где и проводилось исследование, мёртворождением называют потерю ребенка после 20 недель беременности (в России — после 28). Во всём мире более 2,6 млн детей умирают ещё до своего фактического появления на свет. Авторы исследования проанализировали всю имеющуюся информацию на основе предыдущих научных работ по данному вопросу. Выяснилось, что поза во время сна оказывает влияние на риск мертворождения вне зависимости от других факторов.

Если женщина начинает спать на боку, то она уменьшает опасность мертворождения даже в связи с другими имеющимися факторами вроде нарушения нормального роста ребёнка в утробе. К традиционным факторам риска мертворождения относят возраст матери после 40 лет, ожирение, курение и нарушения роста ребенка в утробе.