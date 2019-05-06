Новое исследование показало, что большинству жертв кариеса зубов не нужны ни зубные пломбы, ни лечение с использованием бормашины.

Несколько поколений жителей нашей страны выросли в постоянном страхе перед зубными врачами, поскольку советская стоматология активно не использовала анестезию ни при каких процедурах, кроме удаления зубов. Для этих людей сама мысль о бормашине рождала столь пугающие и неприятные воспоминания, что они порой предпочитали терпеть до последнего, прежде чем прийти к врачу. А теперь выясняется, что бормашины и зубные пломбы большинству жертв кариеса даже не требуются.

Ученые из Университета Сиднея в ходе масштабного исследования оценили подход «без бормашины» в профилактике и лечении кариеса. Оказывается, что он является гораздо более эффективным, чем более радикальная разновидность терапии. А всё потому, что стоматологи неправильно воспринимают сам кариес, считая его болезнью стремительно прогрессирующей, которая требует неотложного лечения.

В реальности же между моментом возникновения кариеса на зубной эмали и достижением им внутреннего слоя зуба, или дентина, может пройти от четырех до восьми лет. Это медленно развивающаяся болезнь, и у врачей предостаточно времени для того, чтобы не только перехватить ее, но и назначить профилактическое лечение вовсе без всяких бормашин и зубных пломб — правда, конечно, при условии своевременной и полноценной диагностики.