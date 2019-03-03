У 2 млн россиян выявили психические расстройства непсихотического типа

Минздрав назвал самые распространенные психические заболевания, от которых страдают жители России.

Как передает RT, руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев рассказал, что всего пихические расстройства непсихотического характера диагностированы у 2 млн россиян.

«Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации. Это такая большая группа пациентов, состояние которых во многом зависит от окружающей ситуации, экологических и социальных факторов. Их могут провоцировать любые факторы: семейная жизнь, безработица, пьянство — все что угодно», — пояснил он.

По словам Казаковцева, такие расстройства характерны для молодых и людей среднего возраста. Из этой группы наиболее распространены органические непсихотические расстройства (расстройства психики, которые возникают вследствие поражения головного мозга), невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (неврозы), а также поведенческие расстройства детского и подросткового возраста, неуточненные непсихотические расстройства.