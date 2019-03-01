Импланты для ягодиц впервые связали с редким раком крови

Текстурные импланты из силикона для увеличения объема ягодиц впервые связали со смертельно опасным раком.

Санитарное управление по контролю над продуктами питания и медикаментами США расследует связь между текстурными имплантами из силикона для увеличения объема ягодиц и редкой разновидностью рака крови под названием анапластическая крупноклеточная лимфома. Отметим, что в США сотни женщин заболевают этим раком из-за установки грудных имплантов из текстурного силикона, так что связь этого материала с опухолями доказана. Но до последнего времени в распоряжении ученых не было данных о том, представляют ли импланты для ягодиц такую же опасность.

И вот теперь о первом подобном случае сообщили исследователи из Университета Южной Калифорнии. Они рассказали о женщине, которая столкнулась со смертоносной лимфомой, следы которой были обнаружены у неё в легких. Причём рак распространялся так быстро, что хирурги не успели произвести хирургическую операцию и удалить опухоли. Сообщается, что злокачественное новообразование в организме женщины было обнаружено через год после установки имплантов для увеличения ягодиц из текстурного силикона.

Это первое официальное сообщение о подобной связи, хотя некоторые эксперты отмечают, что их должно быть больше. По мнению ряда ученых, не имеет никакого значения, куда именно ставятся данные импланты, а важно то, из какого материала они сделаны и как долго находится в организме.