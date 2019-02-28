В Москве проверят частного врача, коловшего детям физраствор вместо вакцин

Столичные следователи проведут проверку информации СМИ о деятельности врача, делавшего детям инъекции физраствора.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Москве, правоохранительные органы проведут проверку из-за сообщений СМИ о незаконном осуществлении частным врачом медицинской деятельности.

«Из сообщения СМИ следует, что частный врач-педиатр, не имеющий лицензии, продолжительное время незаконно оказывает медицинскую помощь жителям столицы. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка», — заявила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Ранее появилась информация о том, что педиатр делал детям инъекции, в которых вместо лекарства был физраствор. По словам матери одного из пациентов, перед уколом врач отвлекал родителей.