Пищевые волокна помогут сохранить молодость на долгий срок

Употребление пищевых волокон может быть ключевым в деле сохранения молодости.

Американские исследователи выяснили, что пожилые люди, находящиеся на диете с большим количеством пищевых волокон, на 80% чаще живут дольше и сохраняют при этом здоровье. Отличными источниками пищевых волокон являются бобы, овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые.

Ученые подчеркивают, что волокна помогают здоровью разными способами. Они обеспечивают защиту от диабета второго типа, снижают уровень холестерина, позволяют взять под контроль вес, поскольку надолго сохраняют ощущение сытости. Ну и, конечно, волокна способствуют более здоровым процессам пищеварения.

Правда, многие люди считают, что употребление продуктов питания с волокнами становится причиной развития у них вздутия или метеоризма. В связи с этим ученые подчеркивают, что необходимо плавно переходить от небольшого объёма волокон в рационе к более значительному. Эти маленькие шаги позволят избежать возникновения проблемы метеоризма. Начинайте с яблока в день или пригоршни орехов в качестве идеальной закуски вместо пакетика чипсов и плитки шоколада, а, к примеру, в смузи можно добавлять некоторое количество овсяных хлопьев.

В идеале человеку требуется в день от 25 до 30 г диетических волокон, что составляет эквивалент двух чашек чёрных бобов. Постепенное введение волокон в рацион является ключевой составляющей процесса «приучения» к ним.