Лишняя кружка пива уменьшает продолжительность жизни на 15 минут

Исследование показало, что каждая лишняя кружка пива уменьшает продолжительность жизни на целых 15 минут.

Новое исследование продемонстрировало, что здоровый человек не должен употреблять более пяти порций алкогольных напитков в неделю. Естественно, речь идет о том, чтобы растягивать это количество на несколько дней, а не употреблять их разом. Ученые установили, что если уровень употребления чистого алкоголя в неделю составляет 100 и менее граммов, то вероятность преждевременной смерти минимальна. Отметим, что уровень этого алкоголя в разных напитках различен, но среднестатистический показатель составляет от 10 до 14 г на одну порцию.

Чем более значительным является превышение дозировки в 100 г алкоголя в неделю, тем выше риск инсультов, сердечной недостаточности, тяжелейшей гипертонии и тому подобных смертельно опасных расстройств. К примеру, выпивающие от пяти до десяти спиртных напитков в неделю люди могут прожить на шесть месяцев меньше по сравнению с теми, кто употребляет менее пяти порций. Если же в рационе человека от 10 до 20 доз спиртного в неделю, то его продолжительность жизни в среднем уменьшается на один-два года против среднестатистической. При еще более значительном превышении этой цифры жизнь сокращается на пять-шесть лет.

Авторы исследования посчитали, что каждая лишняя кружка пива в неделю уменьшает продолжительность смерти человека на 15 минут. И хотя этот срок вроде бы не кажется слишком значительным, все минуты складываются и превращаются в месяцы и даже годы жизни.