По ночам и в выходные роды проходят с большим числом осложнений

Исследование показало, что по ночам и в выходные роженицы сталкиваются с заметно большим количеством осложнений.

Женщины, у которых роды приходятся на ночное время или на выходные дни и праздники значительно чаще сталкиваются с осложнениями. Исследователи из Университета Колорадо в США выяснили, что вероятность подобного рода осложнений в ночное время у матерей вырастает на 21,3%. Если же роды приходятся на выходные, то риск осложнений возрастает на 8,6%. Наконец, роды во время праздничных дней чреваты увеличением риска осложнений на целых 29%.

Работа акушерских отделений в госпиталях — это слаженный командный труд, однако именно на долю этих подразделений приходится целых 75% всех предотвратимых врачебных ошибок, как выяснили авторы исследования. При этом они не стали уточнять, почему именно риск осложнений для женщин ночью и в выходные выше, но нетрудно предположить, что это связано с отсутствием достаточного числа высококвалифицированных специалистов на рабочем месте в эти периоды времени.

Авторы исследования подчеркивают, что риск подобных осложнений можно снизить, если руководство больниц будет выстраивать более плавные графики работы своих сотрудников, распределяя рабочее время так, чтобы в выходные, ночное время и в праздники в больницах оставалось достаточно высококвалифицированных специалистов. Свои выводы ученые сделали на основе анализа более двух миллионов родов в штате Техас.