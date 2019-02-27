Комбинированная терапия помогает лечить тяжелый рак почек

Комбинированная иммунотерапия может произвести революцию в деле лечения рака почек.

Уже очень скоро стандартная методика лечения опухолей почек может быть изменена: сразу два отдельных исследования показали, что пациенты с опухолями почек демонстрируют гораздо более впечатляющие темпы выздоровления, если их терапия сочетается с лекарством для персонализированной терапии акситинибом и препаратами в рамках иммунотерапии.

В ходе одного исследования применялось лекарство пембролизумаб или кейтруда, а в ходе другого —лекарство авелумаб. Учёные получили доказательства того, что данная комбинация лекарств хорошо переносится пациентами и дает реальные положительные результаты. Через лечение авелумабом и акситинибом прошло 886 пациентов с раком почек. Среди них 442 получали авелумаб в комбинации с акситинибом в качестве основного лечения, а 444 — лекарство для химиотерапии сунитиниб, которое чаще всего применяется в качестве препарата первой линии обороны при опухолях почек на поздних стадиях.

Наблюдения показали, что период отсутствия прогресса рака составил у пациентов на авелумабе/акситинибе 13,8 дополнительных месяцев, а во второй группе — только 7,2 месяца. По мнению учёных, это меняет стандартную методику лечения болезни, поскольку полученные результаты беспрецедентны в плане увеличения срока продолжительности жизни.