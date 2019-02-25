Ученые впервые измерили уровень витамина D в волосах человека

Команда ученых из Ирландии впервые измерила уровень витамина D в волосах.

Исследователи из Дублина стали первыми специалистами в истории науки, которым удалось успешно измерить уровень витамина D в волосах человека. А это сделает диагностику витаминной недостаточности намного более комфортной для пациентов.

Наука уже давно связывает дефицит витамина D с плохим здоровьем костей, также он бывает фактором риска целого ряда других расстройств, включая депрессию, диабет, сердечно-сосудистые болезни и рак. Основным источником витамина D является ультрафиолетовая радиация от солнечных лучей, однако использование солнцезащитных кремов и повышенная облачность мешают порой получать достаточное количество витамина. Именно поэтому его необходимо восполнять с помощью таких продуктов питания, как жирная рыба, сыр, яйца или пищевые добавки.

Исследователи из Ирландии подчеркивают, что дефицит витамина D достиг масштабов эпидемии в разных странах мира, поскольку он отмечается более чем у миллиарда человек. Сегодня уровень витамина D в организме определяется с помощью анализа крови, но этот анализ требует высокого уровня подготовки, строгого соблюдения гигиенических условий и наличия лабораторного оборудования определенного уровня. Кроме того, этот анализ определяет уровень витамина D в один конкретный момент времени, а вот диагностика с помощью волос дает информацию о его содержании на протяжении периода времени. Наконец, многие пациенты не любят сдавать кровь, а вот сдать волосок на анализ может человек любого возраста без всякого страха и дискомфорта.