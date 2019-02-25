Лечение туберкулеза через мобильное приложение оказалось более эффективным

Лечение туберкулеза с помощью специального мобильного приложения более эффективно, чем при личных встречах.

Исследование показало, что пациенты с туберкулезом более аккуратно следуют режиму лечения, назначенному врачом, если они беседуют с медицинским работникам посредством видеочата через смартфон, чем при личных встречах. Отметим, что подобного рода личные встречи и контроль над лечением являются стандартными в деле терапии туберкулеза уже много лет, но они не всегда бывают удобными для пациентов и для тех, кто предоставляет медицинские услуги.

Некоторое время назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала так называемую видеонаблюдательную терапию в качестве альтернативы прямым наблюдениям при личных встречах. И вот теперь исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что эта терапия более эффективна. Об этом сообщается в авторитетном научном журнале The Lancet.

Авторы исследования подчеркивают, что наблюдательная терапия предпочтительней для множества пациентов, которые считают ее более доступной, эффективной и дешёвой разновидностью лечения. В исследовании приняли участие произвольно набранные 226 пациентов, 112 из которых проходили через видеотерапию, а 114 — через непосредственные встречи с врачами. 78 участников из первой группы достигли уровня наблюдений со стороны врачей в 80% от запланированного в первые два месяца лечения. Во второй группе эта цифра составляла всего 35% от необходимого.