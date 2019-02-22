Помады и увлажнители могут быть опасны во время беременности

Содержащиеся в увлажнителях и помаде химические вещества могут повредить моторные навыки еще не рожденных детей.

Активно использующие средства персональной гигиены вроде увлажнителей и помад беременные женщины подвергают своих будущих детей риску развития дефицита моторных навыков в подростковом возрасте. Это происходит из-за наличия в подобных продуктах пластических химических веществ, известных как фталаты.

Моторные навыки — это полученная в результате обучения способность производить предопределенные движения с максимальной определенностью. Исследование ученых из Колумбийского университета позволило оценить уровень фталатов и их метаболитов в образцах мочи, собранных у женщин на позднем сроке беременности, а также у их детей в возрасте трех, пяти и семи лет.

Уровень развития моторных навыков определялся по специальной научной шкале. Результаты анализов показали, что фталаты на последнем триместре беременности производят долгосрочное негативное воздействие на моторные функции у детей в начальный подростковый период, а особенно — у девочек.

Также получены доказательства и того, что фталаты оказывают вредное воздействие на моторные функции мальчиков. Приблизительно одна треть детей, которые попали в сферу внимания исследователей, имели моторные навыки на уровне ниже или даже значительно ниже средней нормы. Таким детям бывает сложно принимать участие в различных повседневных видах активности вроде спорта.