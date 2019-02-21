Отношения или брак помогают женщинам быстрее побеждать простуды

Пребывание в устойчивых отношениях поможет победить простуду, как продемонстрировало исследование.

В среднем человек простужается до шести раз в год, и многим из нас хочется, чтобы период болезни закончился как можно быстрее. Новое исследование показало, что для этого неплохо иметь устойчивые отношения или счастливый брак.

Оказалось, что женщины, состоявшие в отношениях, значительно чаще имели специфические противовирусные гены, которые могли помочь им справиться с вирусными инфекциями вроде простуды и гриппа. Исследователи из американского Tulane University наблюдали за 47 женщинами, половина из которых была одинокими, а вторая половина находилась в отношениях, на протяжении не более чем одного месяца. Все женщины проходили через еженедельные опросы и сдавали свою кровь для анализа. Оказалось, что представительницы второй группы пациентов демонстрировали более высокое количество иммунных генов по сравнению с одинокими женщинами.

Исследование проводилось только с участием женщин, и наука пока не может сказать, наблюдается ли тот же самый феномен среди мужчин. Отметим, что у счастливых отношений есть много других преимуществ для здоровья: в августе 2017 года ученые выяснили, что одинокие люди на 50% чаще уходят из жизни раньше времени.