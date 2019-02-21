К 2100 году человечество может полностью победить рак шейки матки

Человечество может полностью избавиться от опухолей шейки матки уже к 2100 году, как считают исследователи.

Широкая борьба против вируса папилломы человека приведет к исчезновению рака шейки матки в развитых странах через 30 лет, а остальные страны последуют их примеру и к концу нынешнего века тоже достигнут аналогичных успехов. К такому оптимистическому выводу пришли исследователи из Великобритании. Пока же статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что в 2018 году в мире было зафиксировано 570 тысяч новых случаев рака шейки матки, на долю которого приходится 6,6% всех злокачественных новообразований у женщин.

ВОЗ посчитала, что 90% смертности от этой коварной болезни приходится на страны со средним и низким достатком населения. Основной причиной возникновения опухолей является папилломавирус человека (ВПЧ), который принадлежит к семейству вирусов, затрагивающих кожу и мембранные оболочки в организме, включая шейку матки, анальное отверстие, полости рта и горла. ВПЧ очень распространён, существует более 100 его штаммов, 14 из которых признаются онкогенными, то есть способными вызвать рак.

У женщин папилломавирус человека провоцирует опухоли шейки матки, а у мужчин — злокачественные новообразования полового члена. Намного снизить смертность от рака можно за счёт мер профилактики, ранней диагностики и вакцин от папилломавируса человека.