ГД приняла закон о паллиативной медицине после послания Путина

В четверг, 21 февраля, Госдума в третьем чтении приняла законопроект о паллиативной медицине.

Об этом сообщает «Парламентская газета». Согласно закону, неизлечимо больные теперь могут рассчитывать на помощь профессионалов и качественное обезболивание не только в больнице, но и дома. Закон предусматривает предоставление пациенту для использования на дому медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека.

О необходимости оперативно принять закон в среду, 20 февраля, в ходе послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

«В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи — сегодня закон принят в третьем чтении», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также пообещал, что Госдума проконтролирует выполнение закона.