Генная терапия поможет обратить старение вспять

Терапия за счёт редактирования генов может обратить вспять старение, как показало исследование.

Ученые разработали терапию редактирования генов, которая замедляет старение у лабораторных мышей, страдающих от синдрома прогерии. Это редкое генетическое расстройство, также затрагивающее и людей. Исследование позволяет получить более глубокое понимание молекулярных биологических путей, вовлеченных в процессы ускоренного старения, а также разобраться с тем, как снизить количество токсичных белков посредством генной терапии.

Старение является главным фактором риска целого ряда болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания, опухоли и старческое слабоумие. Всё это делает различные противовозрастные лечебные методики очень востребованными. Ученые из Института Солка в США применили новейшую технологию редактирования генома CRISPR/Cas9, которая подавила ускоренное старение, наблюдающееся у мышей с синдромом прогерии Хатчинсона-Гилфорда.

Пока ещё рано говорить о том, насколько полученные результаты применимы при лечении прогерии у человека, однако их всё равно следует считать весьма многообещающими. У мышей и людей с прогерией множество общих признаков старения, включая повреждения ДНК, дисфункцию сердца и значительное уменьшение продолжительности жизни.