Физические нагрузки позволяют преодолеть джетлаг и нарушения ритма сна

Физические нагрузки могут противостоять воздействию джетлага и даже работы в ночную смену.

Расстройства циркадных ритмов, которые возникают при перелетах на дальние расстояния в результате джетлага (синдром смены часовых поясов) или при работе в ночную смену, очень тяжело отражаются на общем самочувствии человека. Врачи предлагают разные способы борьбы с этими расстройствами, однако каких-то универсальных методик пока не придумано.

Но вполне возможно, что такой методикой могут стать обыкновенные физические нагрузки. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с коллегами из Университета Аризоны в ходе наблюдений за 101 добровольцем в течение пяти с половиной дней пришли к выводу о том, что физические нагрузки успешно противостоят эффекту джетлага, сменной работы и других нарушений циркадных ритмов тела. Следовательно, именно с помощью этих нагрузок человек может восстановить тот режим, который приведет его в норму.

В частности, занятия спортом в семь утра или в промежуток с часа дня до четырех часов вечера перестраивают организм на более ранний режим, а нагрузки в период с семи до десяти часов вечера позволяют гораздо легче сместить циркадные ритмы на более позднее время.

Другими словами, всё зависит от того, в какое время теперь нужно ложиться спать и вставать. Так что человек просто за счёт выбора времени похода в спортзал может скорректировать циркадные ритмы, что избавит его от неприятных ощущений вроде хронического недосыпа и головных болей.