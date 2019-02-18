Анестезия длиной до одного часа безопасна для младенцев-мальчиков

Исследование показало, что общая анестезия продолжительностью не более часа безопасна для младенцев мужского пола.

Все младенцы, которые находились под воздействием общей анестезии на протяжении не более часа, в последующие годы не столкнулись ни с каким вредом для здоровья и развития, как показало исследование. Однако если общий наркоз продолжается более долгий период, то его безопасность, как и воздействие неоднократных эпизодов анестезии, все еще необходимо установить.

В сферу внимания ученых попали более 700 младенцев из семи стран. Наблюдение продолжались в течение пяти лет после применения наркоза, и вплоть до этого возраста ни у кого из малышей, которые получали анестезию продолжительностью до часа, не было отмечено никаких поведенческих проблем или нарушений в развитии нервной системы. При этом авторы исследования подчеркивают, что почти в половине случаев младенцы сегодня в мире получают анестезию как раз продолжительностью не более часа.

Результаты этого исследования должны успокоить как врачей, так и миллионы родителей, которые очень волнуются поводу долгосрочного воздействия общего наркоза на развитие их детей. Анестезия в столь нежном возрасте нередко требуется при проведении хирургических или сложных диагностических процедур. Впрочем, большая часть младенцев, за которыми наблюдали исследователи в ходе этой работы, были мальчиками, а значит, сделать такой же однозначный вывод о безопасности непродолжительного наркоза для девочек пока нельзя.