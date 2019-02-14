Сон может помочь в борьбе с инфекциями и опухолями

Исследование показало, что сон может помочь организму сражаться с опасными инфекциями.

Качественный сон усиливает нацеливающие способности иммунных клеток внутри организма человека при их нападениях на бактерии и вирусы. Сон — это естественный и регулярно повторяющийся процесс, представляющий собой особое состояние разума и тела, характеризующееся измененным сознанием, относительно подавленной сенсорной активностью, почти полным отключением всех произвольно сокращающихся мышц и сниженным взаимодействием с окружающей средой.

Исследователи выяснили, что у сна есть потенциал усилить результативность работы эффекторных Т-клеток. Так называют основных «солдат» иммунной системы, которые в первую очередь бросаются на разного рода бактерии и вирусы, защищая от них организм. Наблюдения показали, что по сравнению с состоянием бодрствования во сне существенно увеличивается средняя интенсивность флуоресценции Т-клеток.

Оказалось, что нехватки всего лишь двух часов сна достаточно для снижения способности к сцеплению антиген-специфичных Т-клеток. Результаты исследования могут помочь в разработке новых терапевтических стратегий, имеющих целью улучшение адресных способностей Т-клеток, особенно при их борьбе с опухолевым заболеваниями, как полагают ученые.