Консервированная пища оказалась небезопасной для беременных и детей

Употребление консервированной пищи во время беременности может негативно воздействовать на здоровье ребенка.

Американские исследователи выяснили, что употребление консервов в период беременности подвергает ребёнка риску воздействия промышленного химического вещества под названием бисфенол-А (ВРА), что в перспективе может негативно повлиять на его репродуктивное здоровье. Предродовая опасность воздействия ВРА уже была подтверждена в ходе предыдущих исследований, но пока имелось недостаточно информации о том, как именно он влияет на организм и особенно на функционал яичников.

Исследователи из Бостонского университета обнаружили достаточно данных, позволяющих всерьёз обеспокоиться воздействием BPA на функционал яичников. Это химическое вещество можно обнаружить на поверхностях воды и почвы, бисфенол активно используется при множестве промышленных процессов и во внутренней оболочке пищевых консервов. Самое большое количество BPA поступает в организм человека от употребления консервированной пищи и продуктов из пластиковых контейнеров.

Развитие и функционирование яичников — это сложное сочетание множества процессов ещё на ранней стадии внутриутробного развития. Учёные обнаружили достаточно доказательств того, что бисфенол оказывает негативное влияние на эти процессы в предродовой период. Вполне возможно, что этот химикат также может нарушать и процессы овуляции, но это предстоит выяснить в ходе будущих исследований.