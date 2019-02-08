Позитивное мышление беременных прививает детям любовь к наукам

Позитивное мышление во время беременности помогает сформировать математические и научные способности ребенка.

Ученые из Университета Бристоля пришли к удивительному выводу о том, что мысли женщины во время беременности оказывают прямое воздействие на интеллект будущего чада. К примеру, если ожидающая ребенка женщина старается мыслить позитивно, то у ее ребёнка впоследствии больше шансов добиться впечатляющих результатов в точных науках вроде математики и физики.

Свои выводы ученые сделали на основе вопросников, через которые прошли более 1 600 беременных. По ним можно было определить, какие мысли их чаще всего посещали во время ожидания ребенка. Затем математические и научные таланты их детей, а также способности к решению задач оценивались в возрасте восьми, 11 и 13 лет с помощью специальных тестов.

Это первое исследование, которое показывает, что мышление женщины в период беременности прямо влияет на формирование интеллекта ребенка. Под позитивным мышлением учёные имели в виду искреннюю убежденность женщины в том, что она полностью контролирует ситуацию. Известно, как много беременные порой волнуются, но те будущие мамы, которые были абсолютно уверены в том, что всё у них хорошо, и смотрели в будущее только с позитивной точки зрения, позднее имели и самых продвинутых в плане точных наук детей.