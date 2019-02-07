Глава Минздрава назвала причину смерти 70% мужчин в России

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что основная причина мужской смертности связана с употреблением алкоголя.

«70% – это алкоголь – ассоциированная смертность, причем не только острая... но и накопительная алкогольная смертность – циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкрионекроз, ранняя гипертоническая болезнь», – цитирует Веронику Скворцову «Парламентская газета».

Министр отметила, что острая смертность от алкоголя значительно снизилась. По ее словам, это произошло благодаря изменениям на алкогольном рынке РФ, где сократилось число суррогатных напитков.

Скворцова также сказала, что главная национальная задача состоит в том, чтобы к 2030 году россияне жили в среднем по 80 лет. «Программа 80+ будет исполнена», – уверена глава Минздрава.