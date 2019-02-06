Лекарства от псориаза защищают от болезней артерий сердца

Новое исследование связало активное лечение псориаза и улучшения при болезнях сердечных артерий.

Ученые из США обнаружили, что при лечении хронического воспалительного заболевания кожи — псориаза — с помощью биологических лекарств, нацеленных на активность иммунной системы, можно добиться неожиданного эффектов в деле борьбы с болезнями артерий сердца. В частности, лекарства от псориаза, как выяснилось, снижают количество ранних скоплений бляшек, закупоривающих артерии и уменьшающих проток крови. Именно эти бляшки приводят впоследствии к инфарктам и инсультам.

Результаты этого исследования показывают, каким образом иммунотерапия, направленная на борьбу с воспалительными расстройствами, играет важную роль в деле снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

В целом «классический» инфаркт вызывается одним из пяти факторов риска: диабетом, гипертонией, атеросклерозом, наследственностью или курением.

Новое исследование представило доказательства того, что существует и шестой фактор риска инфаркта — воспалительные процессы. Именно воспалительные процессы важны для возникновения и развития полноценного атеросклероза, а также его перетекания в инфаркт.