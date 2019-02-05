Найдена молекула, защищающая пересаженные органы от отторжения

Мощная иммунная молекула поможет защитить пересаженные органы от отторжения их организмом.

Сама по себе хорошо завершившаяся пересадка органа знаменует собой не более 50% успеха в лечении пациента. Вторые 50% зависят от того, примет ли тело реципиента донорский орган или отторгнет его. Для того, чтобы этого отторжения не произошло, реципиентам приходится принимать мощнейшие лекарства, подавляющие иммунитет. Но из-за действия этих лекарств любая инфекционная болезнь может оказаться фатальной. Именно это, к примеру, случилось с замечательным артистом Леонидом Филатовым, который умер от гриппа после пересадки почки, ведь ему нельзя было давать лекарства для укрепления иммунитета, чтобы почка не отторглась организмом.

Учёные из Университета Августы выяснили, что мощная иммунная молекула помогает защитить пересаженные органы от отторжения за счёт использования своего рода глушителя против двух других иммунных молекул, которые этот орган отчаянно атакуют. Эта выявленная защитная роль предоставляет еще больше доказательств того, что человеческий лейкоцитарный антиген HLA-G dimer может стать эффективной терапией для защиты пересаженных органов.

Сами исследователи называют этот механизм «глушителем», а молекулы, которые приводят к вторжению пересаженных органов, сравнивают с пулями. Новая иммунная молекула становится очень эффективным «глушителем», поскольку она формирует канал, предназначенный для того, чтобы вредные «пули» проходили мимо и не попадали в уязвимые органы.