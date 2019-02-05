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Аэробные нагрузки помогают быстрее выздороветь после сотрясения мозга

Здоровье
Американские СМИ

Lino Mirgeler / Global Look Press
Lino Mirgeler / Global Look Press

Аэробные упражнения могут помочь в восстановлении после сотрясения мозга, как показало исследование.

Когда ребёнок или подросток получает сотрясение мозга, то ему обычно рекомендуют отдых и постельный режим в течение нескольких дней. Однако американские ученые в ходе исследования пришли к выводу о том, что эта рекомендация, возможно, ошибочна. Они выяснили, что подростки восстанавливаются гораздо быстрее после сотрясений мозга, если выполняют определенные аэробные упражнения.

Наблюдения ученых из Университета Баффало показали, что получившие сотрясение мозга подростки, которые ходили по беговой дорожке или крутили педали стационарного велотренажера в спокойном режиме, демонстрировали значительно меньше повреждений мозга спустя более короткий срок, чем их ровесники, которые после сотрясения мозга отдыхали и воздерживались от нагрузок. И хотя это полностью противоречит ныне существующим методикам восстановления после этой распространённой травмы, авторы исследования настоятельно призывают родителей следовать только советам врачей.

Впрочем, для того, чтобы правила реабилитации «официально» изменились, требуются дополнительные исследования с участием значительно большего количества участников. Пока же сотрясение мозга нужно лечить именно так, как рекомендуют врачи, не забывая, что подобные травмы вообще представляют большую опасность для здоровья человека в долгосрочной перспективе, поскольку увеличивают риск развития неизлечимых неврологических болезней в старости.

Теги: Наука

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