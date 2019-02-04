Минздрав объяснил годовой рост числа онкобольных на 18 тысяч

В прошлом году в РФ выявили 617 тысяч случаев онкологических заболеваний, что на 18 тысяч больше, чем в позапрошлом году.

Как сообщается на сайте ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, рост случаев заболеваний «в большей степени является показателем усилий системы онкологической помощи». По словам главного онколога Минздрава Андрея Каприна, врачи стали чаще выявлять рак на ранних стадиях, что увеличивает шансы пациента на выздоровление.

«Во всем мире борьба с онкологическими заболеваниями является одной из самых актуальных, а в нашей стране она получила статус национального приоритета в здравоохранении», – говорится в сообщении.

Всего в 2018 году врачи по всему миру диагностировали свыше 18 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. Около 9,6 миллиона онкобольных скончались.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин призвал власти «ритмично и профессионально» бороться с онкозаболеваниями, задействовав науку и отечественную фарминдустрию. Он также обратил внимание на необходимость модернизировать российские онкологические центры и создать комплексную систему «от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека».

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.