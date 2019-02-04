Голодание помогает худеть и даже задерживает старость

Голодание ускоряет метаболизм и сражается со старением, как показало исследование.

Последнее по времени исследование изучало воздействие голодания на человеческий организм. Его авторы пришли к выводу о том, что с помощью голодания можно увеличить метаболическую активность более значительно, чем это раньше предполагалось. Более того, ограничения в приеме пищи даже предоставляют определённые противовозрастные преимущества. Это особенно актуально для современного общества, которое готово пойти на многое ради того, чтобы задержать старение и сохранить стройную фигуру. А масса тела человека во многом зависит именно от скорости метаболизма, то есть сжигания калорий.

Хотя исследователи до сих пор спорят о том, насколько эффективно голодание в деле борьбы с лишним весом, новое исследование однозначно подчеркивает его преимущества. Ученые из Окинавы в Японии выяснили, что в период голодания происходят определенные заметные метаболические изменения. Если углеводы находятся в широком доступе, то организм использует их в качестве топлива, но когда они исчезают, начинается процесс глюконеогенеза, то есть поиска альтернативных источников топлива. Организм извлекает глюкозу из неуглеводных источников вроде аминокислот.

Ученые обнаружили доказательства наличия глюконеогенеза за счёт оценки уровня определённых метаболитов в крови, включая карнитины и бутираты. Кроме того, увеличивался показатель определённых антиоксидантов, которые являются мощными противовозрастными компонентами.