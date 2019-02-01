Наномедицина в онкологии приводит к быстрому метастазированию рака

Раковая наномедицина может ускорить процесс образования метастазов, как показало исследование.

Разного рода наночастицы сегодня можно обнаружить в переработанных продуктах питания в качестве добавок, в потребительских товарах вроде солнцезащитных кремов и даже в лекарствах. В то время как эти крошечные частицы имеют громадный потенциал и целый ряд перспективных направлений для развития, они также могут оказывать нежелательное и даже вредное воздействие на здоровье. К такому выводу пришли исследователи из Национального университета Сингапура.

В частности, они установили, что раковая наномедицина, которая предназначена для уничтожения раковых клеток, в реальности может ускорить процесс метастазирования. Используя опухоли груди в качестве модели, учёные обнаружили, что обычные наночастицы из золота, диоксида титана, серебра и диоксида силикона, активно использующиеся в медицине, увеличивают расстояние между клетками кровеносных сосудов. А это делает более простым доступ туда для других клеток, включая и злокачественные.

Данный феномен эндотелиальной текучести под воздействием наноматериалов ускоряет движение раковых клеток из первичной опухоли в другие части тела и является причиной циркуляции злокачественных клеток, которые таким образом вырываются из кровеносной системы. Следовательно, в организме происходит более быстрый процесс образования вторичных опухолей, которые, как правило, и являются причиной смерти от рака.