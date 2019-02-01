Ученые выяснили: дети помещают слишком много пасты на зубные щетки

Исследование показало, что почти половина маленьких детей выдавливает слишком много зубной пасты на щетки.

Хорошо известно, что для защиты зубов взрослым и детям требуется зубная паста, содержащая фтор. Если эту пасту не использовать, то зубы будут слабеть и выпадать, а также сталкиваться с кариесом. Однако новое исследование ученых из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний показало, что маленькие дети используют слишком много пасты.

Современные сорта детской пасты выпускаются производителями с привлекательными для детей вкусами, поэтому малыши выдавливают слишком много пасты на зубные щетки. А избыток фтора в полости рта грозит развитием расстройства под названием флюороз зубов, при котором на поверхности зубов появляются пятнышки или полоски. В тяжёлых случаях зубы даже начинают разъедаться из-за фтора, но в большинстве случаев флюороз замечают только дантисты. Если расстройство не остановить, оно может привести к серьезным повреждениям зубов и кариесу.

В этой связи эксперты напоминают, что дети должны начинать чистить зубы после двух лет дважды в день. Вплоть до трех лет ребенку на зубную щетку необходимо наносить объем зубной пасты величиной с зернышко риса. В возрасте от 3 до 6 лет этот объём может вырасти до горошины, а затем стать еще чуть больше.