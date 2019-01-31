Ученые выяснили, опасна ли томография для людей с татуировками

Новое исследование помогло дать ответ на вопрос, насколько безопасна томография для людей с татуировками.

Миллионы людей с татуировками на коже проходят через сканирование в больницах и других учреждениях без видимых побочных эффектов. Однако до последнего времени не существовало системного научного исследования, которое бы доказывало безопасность МРТ-сканера для людей, имеющих татуировки. Теоретически их могут ожидать проблемы, связанные с тем, что пигменты в татуировках способны вступить во взаимодействие со статичным магнитным полем сканера, если они содержат частицы металлов. Следовательно, пациент рискует испытать крайне неприятное ощущение, как если бы у него из-под кожи вытаскивали небольшие фрагменты.

Впрочем, бояться нужно совсем другого. Многие цветные татуировки являются электропроводящими, а это проблема, поскольку МРТ применяет высокочастотное магнитное поле для получения снимков за счёт специфической маркировки протонов. Высокочастотные поля резонируют с волнами проводящих структур, размерами схожих с татуировками. Следовательно, татуировки могут абсорбировать большую часть высокочастотной энергии на себя вместо того, чтобы позволить ей более широко пройти по всему телу, что способно спровоцировать нагрев и сильнейшие ожоги.

Однако исследование ученых из Университетского колледжа Лондона показало, что пациентам с татуировками бояться нечего. Ученые наблюдали за состоянием здоровья 330 человек до и после проведения МРТ-сканирования. На коже у этих пациентов имелись в целом более 930 татуировок. Большинство из них наносились черными чернилами, но также наблюдались и другие цвета. Установлено, что подавляющее большинство пациентов не заметило вообще никаких побочных эффектов после проведения сканирования, и лишь в одном случае доктор зафиксировал жалобы пациента на неприятные подергивания в области татуировки на коже. Однако эти ощущения исчезли в течение 24 часов без всяких последствий.