Любителям фастфуда угрожает смертельная болезнь печени

Питание с большим количеством жирных продуктов может спровоцировать смертельно опасную болезнь печени.

Исследователи обнаружили еще одну опасность фастфуда: исследование показало, что диета с большим количеством жира и холестерина вызывает изменения в иммунной системе, которые могут спровоцировать неалкогольный стеатогепатит. Это самая опасная разновидность неалкогольной жировой болезни печени.

Болезнь представляет собой скопления жира в печени у людей, которые либо вообще не употребляют спиртных напитков, либо пьют минимальное их количество. Неалкогольная жировая болезнь печени может перерасти в полноценный цирроз и даже рак, особенно у пациентов с ожирением или диабетом второго типа.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии в ходе опытов с использованием лабораторных мышей выяснили, что жирная диета вызывает изменения в иммунной системе, которые приводят к воспалению печени и ее рубцеванию. Также удалось выявить и способы, при помощи которых можно этот негативный процесс остановить. Авторы исследования подчеркивают, что у человечества сегодня существует огромная потребность лучше разобраться в причинах неалкогольной жировой болезни печени, чтобы врачи имели возможность спасать жизни пациентов.